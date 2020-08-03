Росія постачає зброю бойовикам на Донбасі, фото: «Вчасно»

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Росія вже сьомий рік років веде війну на Донбасі, постачаючи до регіону зброю та військову техніку.

Міноборони України назвало кількість зброї та техніки, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Відповідні дані опублікувала прес-служба відомства.

Кількість озброєння в ОРДЛО:

танків — 480;

бойових броньованих машин — понад 900

гармат і гаубиць — близько 450;

мінометів — близько 300

реактивних систем залпового вогню — близько 210;

засобів протиповітряної оборони — близько 700;

протитанкових засобів — близько 450.

Озброєння з Росії потрапляє до України через непідконтрольну ділянку кордону.

У відомстві зазначають, що з боку російських політиків лунають заявив щодо постачання зброї на Донбас у разі отримання Україною військової допомоги від США.

Ймовірно, йдеться про заяву голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків зі співвітчизниками Леоніда Калашникова, котрий наприкінці липня заяви, що збільшення американської військової допомоги Україні до 300 млн дол. нібито дає право Росії офіційно почати поставляти зброї на Донбас.

Якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави, — наголошують в Міноборони України.

Нагадаємо, у штабі операції Об'єднаних сил нещодавно розповіли про втрати, яких бойовики на Донбасі зазнали в липні.