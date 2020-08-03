Походження коронавірусу розслідує ВООЗ. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n141998-pohodjennya-koronavirusu-rozsliduie-vooz-misiya-u-kytayi-zavershena.html

Ракурс

Походження коронавірусу є дуже скандальним питанням, адже пандемія забрала сотні тисяч життів, а світовій економіці завдано нищівного удару. Всесвітня організація охорони здоров’я завершила свою місію у Китаї, метою якої було встановлення спроможності версії про штучне походження коронавірусу.

Про це заявив під час брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Голова ВООЗ додав, що досі доказів штучного походження коронавірусу виявлено не було.

Гебреісус повідомив, що передова група ВООЗ завершила свою місію у Китаї, а результати досліджень стануть фундаментом для подальших спільних зусиль, спрямованих на з’ясування походження COVID-19.

Гебреісус додав, що результатом роботи місії стало створення експертами ВООЗ та Китаю технічного завдання для подальших досліджень і програми роботи міжнародної команди на чолі з ВООЗ. У групу увійдуть експерти з Китаю та інших країн.

Дослідження з виявлення потенційного джерела ранніх випадків COVID-19 почнуться в Ухані. Докази і гіпотези, сформовані в рамках цієї роботи, будуть підставою для подальших довгострокових досліджень.

Як раніше писав «Ракурс», китайський вірусолог Лі-Мен Янь, яка втекла в США, заявила, що китайська влада приховували правду про епідемію коронавірусу.