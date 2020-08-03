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Ракурс
Hubble сфотографував далеку галактику, фото: Royal Astronomical Society

Надзвичайно красиву далеку галактику сфотографував телескоп Hubble

3 сер 2020, 18:45
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Космічний телескоп Hubble зробив знімок надзвичайно красивої галактики NGC 4907, розташованої за 270 млн світлових років від Землі у сузір’ї Волосся Вероніки.

Ця галактика дуже вдало розташована відносно спостерігачів на Землі, що дозволяє зробити такий захоплюючий знімок, на якому зображені її красиві спіральні рукави, закручені навколо центрального яскравого осередку з великою кількістю зірок. Про це повідомляється на сайті Hubble.

Яскрава зірка, яку можна побачити на знімку під цією галактикою, не така далека від нас і входить до складу нашої Галактики. Вона в 100 тис. разів ближча до Землі, ніж NGC 4907 і розташована всього за 2,5 тис. світлових років.

Знімок галактики NGC 4907, зроблений космічним телескопом Hubble

Галактика NGC 4907 була відкрита ще у 1864 році відомим німецьким і данським астрономом Генріхом Луї Д’Аррестом.


Hubble — це американський оптичний телескоп, запущений на навколоземну орбіту у 1990 році.

Нагадаємо, торік у NASA поклали на музику фотографію скупчення галактик. Отримана «космічна» музика виявилася досить моторошною.


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