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Зірки активно розсіювали космічний туманвже через 680 млн років після Великого вибуху

«Космічні бульбашки» допомогли виявити перші зірки у Всесвіті (ІНФОГРАФІКА)

8 січ 2020, 22:01
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Американські астрономи виявили кілька гігантських «бульбашок» космічного газу, що перекриваються, іонізованого зірками ранніх галактик всього через 680 млн років після Великого вибуху.

Це найраніше пряме свідчення періоду, коли сформувалося перше покоління зірок і почалося повторне утворення газоподібного водню, що пронизує Всесвіт, повідомляє прес-служба Асоціації університетів з досліджень в астрономії (США).

Ці перші зірки були виявлені в групі галактик, відомій як EGS77.

У цій візуалізації показані іонізовані бульбашки, утворені трьома галактиками в галактичному кластері EGS77, інфографіка: V. Tilvi et al

У найбільш ранньому Всесвіті, відомому як «космічні темні віки», був період, коли елементарні частинки, що виникли в результаті Великого вибуху, утворили нейтральний водень, але ще не було ні зірок, ні галактик, які могли б освітити Всесвіт.

Цей період почався менш ніж через півмільйона років після Великого вибуху і закінчився утворенням перших зірок. Хоча на цей етап еволюції нашого Всесвіту вказують комп’ютерні моделювання, прямих доказів цьому було мало.

Річ у тім, що молодий Всесвіт був наповнений атомами водню, які настільки послаблювали ультрафіолетове світло, що вони блокують для нас можливість бачити ранні галактики.

EGS77 — перша галактична група, виявлена в результаті очищення цього космічного туману, — зазначають дослідники.

Інтенсивне світло з галактик може іонізувати довколишній газ водню, утворюючи «бульбашки», які дозволяють зоряному світлу вільно рухатися.

EGS77 сформувала велику бульбашку, яка дозволяє її світлу дістатися Землею без особливого ослаблення. Зрештою, бульбашки на кшталт цих виросли навколо всіх галактик і заповнили міжгалактичний простір, надавши світлу можливість подорожувати по Всесвіту, — додають дослідники.

Нагадаємо, вчені зафіксували загадкове зникнення в космосі близько 100 зірок за 70 років.


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