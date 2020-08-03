Двійник Елвіса Преслі з Норвегії встановив новий світовий рекорд. Фото: Фокус

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Двійник Елвіса Преслі з Норвегії Кьєлл Хеннінг Бьорнстад, також відомий під псевдонімом Кьєлл Елвіс, встановив новий світовий рекорд з безперервного виконання пісень короля рок-н-ролу. 52-річний норвежець співав пісні Елвіса Преслі впродовж 50 годин 50 хвилин і 50 секунд.

Бьорнстад встановив новий світовий рекорд в одному з пабів Осло, повідомляє DW.

Після виступу норвежець заявив, що більше ніколи не зможе такого повторити. Він почав співати у четвер вранці і закінчив свій виступ у суботу вранці.

Слід зазначити, що Бьорнстад не завжди був на ногах, двійник Елвіса Преслі іноді сідав, щоб дати можливість відпочити ногам. Також виконавець щогодини робив п’ятихвилинну перерву, щоб випити теплої води з лимоном і медом, а також з’їсти енергетичний батончик. Також двійникові Елвіса Преслі дозволялося збирати перерви, щоб він міг робити потім більш тривалі паузи.

Коли Бьорнстад закінчив виконувати всі треки короля рок-н-ролу, то почав співати пісні заново.

Досягнення Бьорнстада внесли до Книги рекордів Гіннеса. Попередній рекорд тримався із 2004 року і належав британцю Томасу Гейджу, який протримався на сцені 43 години 11 хвилин і 11 секунд.