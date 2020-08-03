Княгиня Монако зробила милі фото королівських спадкоємців на відпочинку

Княгиня Монако. Фото: Elle

https://racurs.ua/ua/n142000-knyagynya-monako-zrobyla-myli-foto-korolivskyh-spadkoiemciv-na-vidpochynku.html

Ракурс

Княгиня Монако Шарлен і князь Альбер проводять літні канікули на узбережжі Корсики з близнюками принцом Жаком і принцесою Габріелою.

На фото королівські малюки позують в яскравому пляжному одязі. Фото близнюків княгиня Монако виклала на своїй сторінці в Instagram.





Принц Жак і принцеса Габріела похвалилися незвичайними пляжними вбраннями. Принцеса Габріела була одягнена в чарівний костюм супергероїні, а принц Жак убрався в яскраві шорти та лонгслів з акулами. Княгиня додала підпис до фото й назвала канікули з дітьми «чудовими».

Зазначимо, що 42-річна княгиня Монако Шарлен не вперше надає перевагу пляжам Корсики для літнього відпочинку зі своєю сім'єю. Зараз королівська особа готується до перегонів на водних велосипедах, що відбудеться у вересні. Повідомляється, що перегони мають розпочатися біля узбережжя Корсики і фінішують через 24 години в яхт-клубі Монако.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус SARS-CoV-2 виявили в Альбера II — князя крихітного європейського князівства Монако, розташованого на узбережжі Середземного моря.