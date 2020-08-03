Заборонити алкоголь в поїздах надумали «слуги»

Алкоголь в потязі. Фото: Online.47

https://racurs.ua/ua/n141999-zaboronyty-alkogol-v-poyizdah-nadumaly-slugy.html

Ракурс

Напад в поїзді на жінку викликав багато запитань щодо безпеки залізничного транспорту. Народні депутати від «Слуги народу» планують заборонити продаж спиртних напоїв в поїздах.

Вони вважають, що це допоможе знизити кількість злочинів у потягах. Про це заявив «слуга» Максим Бужанський в ефірі телеканалу ZIK.

Нардеп Бужанський коментував випадок нападу на жінку в поїзді та зауважив, що ця ситуація виникла в результаті комплексної проблеми. На його думку, Міністерство внутрішніх справ спільно з парламентом повинні розробити нову систему безпеки та повернути поліцію до потягів.

У зв’язку з цим «слуги» пропонують категорично заборонити продаж спиртних напоїв в поїздах, не дозволяти розпивати алкоголь і заборонити посадку на поїзд людей з ознаками алкогольного сп’яніння.

31 липня в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що в одному з вагонів пасажирського потягу сполученням «Маріуполь — Київ» пасажир побив і намагався зґвалтувати жінку. Зловмисника вже затримали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зґвалтувати пасажирку поїзда «Маріуполь-Київ» намагався тричі судимий чоловік.