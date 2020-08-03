Запретить алкоголь в поездах надумали «слуги»

Алкоголь в поезде. Фото: Online.47

https://racurs.ua/n141999-zapretit-alkogol-v-poezdah-nadumali-slugi.html

Ракурс

Нападение в поезде на женщину вызвало много вопросов относительно безопасности железнодорожного транспорта. Народные депутаты от «Слуги народа» планируют запретить продажу спиртных напитков в поездах.

Они считают, что это поможет снизить количество преступлений в поездах. Об этом заявил «слуга» Максим Бужанский в эфире телеканала ZIK.

Нардеп Бужанский комментировал случай нападения на женщину в поезде и заметил, что эта ситуация возникла в результате комплексной проблемы. По его мнению, Министерство внутренних дел совместно с парламентом должны разработать новую систему безопасности и вернуть полицию в поезда.

В связи с этим, «слуги» предлагают категорически запретить продажу спиртных напитков в поездах, не разрешать распивать алкоголь в поездах и запретить посадку на поезд людей с признаками алкогольного опьянения.

31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением «Мариуполь — Киев» пассажир избил и пытался изнасиловать женщину. Злоумышленника уже задержали.

Напомним, ранее мы сообщали, что изнасиловать пассажирку поезда «Мариуполь-Киев» пытался трижды судимый мужчина.