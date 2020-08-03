Княгиня Монако сделала милые фото королевских наследников на отдыхе

Княгиня Монако. Фото: Elle

https://racurs.ua/n142000-knyaginya-monako-sdelala-milye-foto-korolevskih-naslednikov-na-otdyhe.html

Ракурс

Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер проводят летние каникулы на побережье Корсики с близнецами принцем Жаком и принцессой Габриэллой.

На фото королевские малыши запечатлены в яркой пляжной одежде. Фото близнецов княгиня Монако выложила на своей странице в Instagram.

Принц Жак и принцесса Габриэлла похвастались необычными пляжными нарядами. Принцесса Габриэлла была одета в очаровательный костюм супер-героини, а принц Жак облачился в яркий наряд с акулами. Княгиня добавила подпись к фото и назвала каникулы с детьми «чудесными».

Отметим, что 42-летняя княгиня Монако Шарлен не впервые выбирает пляжи Корсики для летнего отдыха со своей семьей. Сейчас королевская особа готовится к гонке на водных велосипедах, которая состоится в сентябре. Сообщается, что гонка должна начаться у побережья Корсики и финиширует через 24 часа в яхт-клубе Монако.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили в Альбера II — князя крошечного европейского княжества Монако, расположенного на побережье Средиземного моря.