Власть теряет контроль над ситуацией в стране, заявляют у Порошенко. Фото: cripo.com.ua

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Ракурс

Власть Украины теряет контроль над ситуацией в стране. Об этом свидетельствуют заявления местных органов самоуправления, которые отказываются выполнять решение Киева относительно ужесточения карантинных ограничений.

Такую точку зрения высказала нардеп из партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Яна Зинкевич в Facebook.

Зинкевич считает, что в сложившейся ситуации необходимо провести внеочередную сессию парламента для принятия срочных антикризисных мер.

Демарши Луцкого и Тернопольского городских советов, а также шокирующая ежедневная статистика заболеваний COVID-19 — это свидетельство того, что власть потеряла контроль. Сначала над эпидемиологической ситуацией, а теперь и политической, — заявила Зинкевич.

По мнению нардепа, уже стало понятно, что «карантин был лишь формальностью и ничего общего с настоящей борьбой с опасностью он не имеет».

Безответственность власти, отсутствие срочных шагов для борьбы с пандемией подвергают страну на риск повторения жесткого карантина с еще более драматическими последствиями для экономики и большим отрицательным влиянием на финансовое положение людей. Поэтому действовать нужно немедленно, — добавила Зинкевич.

Также нардеп напомнила, что ее политическая сила выступает за принятия законов, которые предусматривают страхование врачей на случай заболевания COVID-19.

Кроме того, Зинкевич заявляет, что Кабмин и Офис президента должны отчитаться об использовании средств, выделенных в специальный коронавирусный фонд.

Нардеп считает, что без конкретных и прозрачных действий центральной власти регионы и в дальнейшем будут бесконтрольно отходить от четкой вертикали, не понимая шагов власти.

Как ранее писал «Ракурс», депутаты горсовет Луцка считают, что город безосновательно отнесен к «красной» зоне и обратились к президенту Украины и Верховной Раде с просьбой отменить усиление карантинных ограничений в областном центре.