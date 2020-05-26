Стефанчук назвав головні умови для проведення всеукраїнського референдуму. Фото: ТСН

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Всеукраїнський референдум може відбутися за певних умов. Основні критерії для його проведення передбачені Конституцією України.

Передбачається участь у референдумі 3 млн громадян та залучення не менш як двох третин областей. Про це заявив перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

Основна ідея, яка закладається в цей законопроект, це те, щоб народ міг ініціювати і народ міг підтримати. Основні критерії у нас передбачені Конституцією України, ми не можемо від них відійти і змінити — це 3 млн громадян України. Причому дві третини областей повинні бути притягнуті до підтримки цього законопроекту, — зазначив перший заступник голови ВРУ.

За словами Стефанчука, після цього визначаються процедурні питання, протягом орієнтовно 60 днів. Нардеп додав, що влада вперше пропонує українцям скасовувати закони, які прийняті парламентом.

Парламентар переконаний, що ВРУ може ухвалити законопроект «Про всеукраїнський референдум» до завершення третьої сесії, що відбудеться 17 липня.

Нагадаємо, перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук раніше заявляв, що проект закону про всеукраїнський референдум вже розробили, а українські фахівці, наукові установи та міжнародні інституції висловили позитивні відгуки та зауваження з приводу документу.