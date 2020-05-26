Стефанчук назвал главные условия для проведения всеукраинского референдума. Фото: ТСН

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Всеукраинский референдум может состояться при определенных условиях. Основные критерии для его проведения предусмотрены Конституцией Украины.

Предполагается участие в референдуме 3 млн граждан и привлечение не менее двух третей областей. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала «Украина 24».

Основная идея, которая закладывается в этот законопроект, это то, чтобы народ мог инициировать и народ мог поддержать. Основные критерии у нас предусмотрены Конституцией Украины, мы не можем от них отойти и изменить — это 3 млн граждан Украины. Причем две трети областей должны быть привлечены к поддержке этого законопроекта, — отметил первый заместитель председателя ВРУ.

По словам Стефанчука, после этого определяются процедурные вопросы, в течение ориентировочно 60 дней. Нардеп добавил, что власть впервые предлагает украинцам отменять законы, принятые парламентом.

Парламентарий убежден, что ВРУ может принять законопроект «О всеукраинском референдуме» до завершения третьей сессии, которая состоится 17 июля.

Напомним, первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук ранее заявлял, что проект закона о всеукраинском референдуме уже разработали, а украинские специалисты, научные учреждения и международные организации выразили положительные отзывы и замечания по поводу документа.