Референдум об особом статусе Донбасса прокомментировал Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n142005-referendum-ob-osobom-statuse-donbassa-prokommentiroval-stefanchuk.html

Ракурс

Вопрос о предоставлении Донбассу особого статуса может быть вынесен на всеукраинский референдум.

Такую точку зрения высказал первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в интервью журналу «Фокус».

На вопрос относительно возможности вынесения на референдум вопроса о предоставлении особого статуса Донбассу или Крыму Стефанчук ответил, что на референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ.

На референдум нельзя выносить вопросы, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды. Также на референдуме не рассматриваются вопросы, касающиеся налогов, амнистии, органов правопорядка и суда.

То есть речь об отделении территорий идти не может. Важно понимать: на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ — либо «да», либо «нет», без вариантов, — добавил Стефанчук.

Первый заместитель спикера парламента также уточнил, что ст. 73 Конституции Украины предусматривает возможность вынесения на референдум вопроса об изменении территориальной целостности Украины, но изменение территорий лишь на расширение.

Также Стефанчук отметил, что в Украине отказались от понятия «консультативные референдумы», потому что любой референдум обходится слишком дорого, около 2 млрд грн. Чтобы проводить консультации с народом, достаточно социологических опросов. Правительство создало формулу, по которой решение народа, принятое на референдуме, обязательно для выполнения органами государственной власти.

Как ранее писал «Ракурс», Стефанчук заявлял, что всеукраинский референдум может состояться при определенных условиях. Основные критерии для его проведения предусмотрены Конституцией Украины. Предполагается участие в референдуме 3 млн граждан и привлечение не менее двух третей областей.