День пам'яті мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. Фото: spzh.news

https://racurs.ua/ua/n142007-4-serpnya-svyatkuut-den-pam-yati-myronosyci-rivnoapostolnoyi-mariyi-magdalyny.html

Ракурс

4 серпня свято відзначають усі християни — День пам’яті мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. Марія Магдалина є однією із найвідоміших жінок в історії релігії, послідовницею Ісуса Христа. Ставлення православної і католицької церков до Магдалини різниться. Якщо у католицизмі її ототожнюють із блудницею з Віфанії, то у православ’ї Марію шанують виключно як мироносицю.

Марія походила з галілейського міста Магдала. У Новому завіті сказано, що Ісус Христос позбавив її від одержимості сім’ю бісами, після чого вона пішла за Ісусом і стала йому служити.

Магдалина була на Голгофі під час страти Христа, а пізніше стала однією з дружин-мироносиць, які прийшли змазати його тіло маслами. Саме Марія Магдалина першою побачила воскреслого Ісуса і сповістила про це чудо апостолів.

Вважається, що Магдалина проповідувала християнство у Римі, допомагаючи Іоанну Богослову. Магдалина померла в Ефесі. У православ’ї Марію шанують як рівноапостольну святу.

Цього дня на Русі було прийнято відправлятися у ліс за ягодами — чорною і червоною смородиною, а також чорницею, тому святу ще називали Ягідницею.

В полі працювати цього дня не рекомендувалося. Вважалося, що є високий ризик постраждати від блискавки. У той же час гроза, яка трапилася на Магдалину, віщувала добро.

Також до 2018 року 4 серпня святкувався День Національної поліції України, але указом президента № 97 від 4 квітня 2018 року це свято перенесено на 4 липня.

Цей день у історії

4 серпня відбувалися такі події:

у 1668 році в Шампані, монах П'єр Періньон представив новий напій, який назвали шампанським;

у 1777 році в Лондоні був відкритий перший у світі цирк;

у 1914 році почалася Перша світова війна.

Цього дня народилися: