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День пам'яті мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. Фото: spzh.news

4 серпня святкують День пам’яті мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини

3 сер 2020, 21:15
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4 серпня свято відзначають усі християни — День пам’яті мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. Марія Магдалина є однією із найвідоміших жінок в історії релігії, послідовницею Ісуса Христа. Ставлення православної і католицької церков до Магдалини різниться. Якщо у католицизмі її ототожнюють із блудницею з Віфанії, то у православ’ї Марію шанують виключно як мироносицю.

Марія походила з галілейського міста Магдала. У Новому завіті сказано, що Ісус Христос позбавив її від одержимості сім’ю бісами, після чого вона пішла за Ісусом і стала йому служити.

Магдалина була на Голгофі під час страти Христа, а пізніше стала однією з дружин-мироносиць, які прийшли змазати його тіло маслами. Саме Марія Магдалина першою побачила воскреслого Ісуса і сповістила про це чудо апостолів.

Вважається, що Магдалина проповідувала християнство у Римі, допомагаючи Іоанну Богослову. Магдалина померла в Ефесі. У православ’ї Марію шанують як рівноапостольну святу.

Цього дня на Русі було прийнято відправлятися у ліс за ягодами — чорною і червоною смородиною, а також чорницею, тому святу ще називали Ягідницею.

В полі працювати цього дня не рекомендувалося. Вважалося, що є високий ризик постраждати від блискавки. У той же час гроза, яка трапилася на Магдалину, віщувала добро.

Також до 2018 року 4 серпня святкувався День Національної поліції України, але указом президента № 97 від 4 квітня 2018 року це свято перенесено на 4 липня.


Цей день у історії

4 серпня відбувалися такі події:

  • у 1668 році в Шампані, монах П'єр Періньон представив новий напій, який назвали шампанським;
  • у 1777 році в Лондоні був відкритий перший у світі цирк;
  • у 1914 році почалася Перша світова війна.

Цього дня народилися:

  • датський письменник-казкар Ганс Крістіан Андерсен (1805 рік);
  • німецький диригент і композитор Зигфрід Вагнер (1869 рік);
  • американський джазовий музикант Луї Армстронг (1901 рік);
  • 44-й президент США Барак Обама

Джерело: Ракурс


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