За навмисний кашель футболістів в Англії будуть видаляти з поля. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n142008-za-navmysnyy-kashel-futbolistiv-v-angliyi-budut-vydalyaty-z-polya.html

Ракурс

Пандемія коронавірусу змусила Футбольну асоціацію Англії розробити нові рекомендації для арбітрів. На період карантинних обмежень арбітри матчів мають право попереджати і навіть видаляти з поля гравців за умисний кашель у сторону суперників або рефері.

У рекомендаціях зазначено, що рефері матчів не повинні карати футболістів за ненавмисний кашель, але зобов’язані нагадувати гравцям, щоб ті не плювали на газон, хоча подібні дії ніколи не вважалися порушенням, повідомляє Reuters.

Якщо після прохання рефері гравець продовжує систематично плювати на газон, то суддя має право покарати футболіста.

Якщо футболісти хочуть кашлянути або чхнути, то це слід робити в рукав футболки. При цьому торкатися обличчя заборонено. Судді повинні стежити за виконанням цієї вимоги.

А ось радості від забитого м’яча не скасовуватимуть. Футболісти мають право не дотримуватися дистанції, коли святкують забитий гол.

Інструкції для арбітрів вступають у дію негайно і обов’язкові для застосування в усіх англійських футбольних лігах.

Як відомо, зараз у чемпіонаті Англії з футболу міжсезоння. Але вже 12 вересня стартує новий розіграш.

Як раніше писав «Ракурс», лікарська помилка призвела до масового зараження коронавірусом 19 болгарських футболістів. Хворий на коронавірус футболіст вийшов на поле у стартовому складі команди, тому що тест на COVID-19 показав негативний результат. Після матчу зафіксували кілька нових випадків коронавірусу у футболістів.