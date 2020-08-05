На «пленки Вовка» впервые отреагировали у Зеленского

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На «пленки Вовка», обнародованные в рамках расследования НАБУ о создании «преступной организации для захвата власти», впервые отреагировали в Офисе президента Владимира Зеленского. Речь идет об объявлении подозрения главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, зампредседателю суда Евгению Аблову, главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку и другим судьям.

На Банковой заявили, что Вовк, а также другие судьи, сейчас не находятся в статусе обвиняемых, а Зеленский и Офис президента не вмешиваются в ход досудебного расследования. Об этом сообщает НВ.

Офису президента неизвестно о наличии обвинительного приговора, которым были бы установлены факты совершения должностными лицами ОАСК преступлений. Ни президент, ни ОПУ не вмешивается в ход досудебного расследования, которое осуществляется компетентными правоохранительными органами, — отметили на Банковой.

Кроме этого, там напомнили, что в соответствии с ч. 1 ст. 102 Конституции Зеленский является гарантом госсуверенитета и соблюдения Конституции, прав и свобод человека. В то же время, человек считается невиновным, пока его вина не доказана в законном порядке.

Также в Офисе президента решили не отвечать на вопросы журналистов о том, не планирует ли Зеленский ликвидировать ОАСК.

Ч. 4 ст. 19 закона «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрены исчерпывающие основания для ликвидации судов: изменение определенной этим законом системы судоустройства, необходимость обеспечения доступности правосудия, оптимизация расходов госбюджета, изменение административно-территориального устройства. Никаких других оснований для ликвидации судов законодательство не содержит, — резюмировали у Зеленского.



В Офисе президента также отметили, что решение о ликвидации ОАСК будут приниматься исключительно при наличии оснований, определенных в положениях ч. 4 ст. 19 закона «О судоустройстве и статусе судей».

Напомним, 17 июля НАБУ пришло с обысками в Окружной административный суд Киева. Детективы объявили о подозрении главе ОАСК Вовку, его заму Евгению Аблову, пяти другим судьям и главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. По версии следствия, Вовк возглавил «преступную организацию», в состав которой входили как минимум 12 человек, с целью «захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия». Сам Вовк сказал, что находится в отпуске и подозрение ему не вручали.