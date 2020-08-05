Жертва нападения в поезде рассказала о психологической травме ее сына. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n142077-jertva-napadeniya-v-poezde-rasskazala-o-psihologicheskoy-travme-ee-semiletnego-syna.html

Ракурс

Анастасия Луговая, женщина, которую жестко избили и пытались изнасиловать в поезде Мариуполь — Киев, рассказала о состоянии своего малолетнего сына после дня нападения.

Семилетний Захар после того злосчастного дня стал регулярным клиентом психолога. Ребенок после увиденного и пережитого получил тяжелую психологическую травму, боится оставаться в одиночестве. Об этом Луговая 5 августа написала на собственной странице в Facebook.

Говорит, что страшилки по телевизору не страшны, а страшен ему дядя, — пишет она.

По словам женщины, она часто звонит сыну, но старается не совершать видеозвонков, потому что Захарчик не может привыкнуть к тому, как теперь выглядит его мать. Отмечает, что и сам сын не хочет видеть маму с ужасными последствиями побоев. Кроме того, ребенок обвиняет себя в случившемся.

Говорит: это я виноват, что не спас тебя, что не проснулся раньше. Мы с ним разговариваем. Соображения и размышления на эту тему могут длиться долго. Он задает вопросы, пытается понять. Но до сих пор ему не понятно, почему дядя бил маму и был голый, — рассказала жертва нападения.



Напомним, Украину потрясла история женщины, которую ночью 31 июля избил и хотел изнасиловать в поезде сообщением Киев — Мариуполь незнакомый мужчина. Свидетелем агрессии стал ее семилетний сын. Нападавшим оказался трижды судимый мужчина 1975 года рождения, суд арестовал его на два месяца. Ожидается, что извергу объявят подозрения за нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования.

В «Укрзализныце» заявили, что после этого резонансного случая уволят ряд лиц, по халатности которых произошел этот инцидент.