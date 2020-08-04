Жертва нападения в поезде показала ужасающие фото из больницы — виновных железнодорожников уволятhttps://racurs.ua/n142017-popytka-iznasilovaniya-v-poezde-ukrzaliznycya-uvolit-ryad-otvetstvennyh-lic.htmlРакурс
«Укрзализныця» после резонансного случая с избиением и попыткой изнасилования пассажирки, произошедшего ночью 31 июня в поезде «Мариуполь-Киев», уволит ряд лиц, из-за халатности которых произошел этот инцидент.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой госкомпании.
Со своих должностей будут уволены:
- проводник вагона, в котором произошел инцидент;
- начальник поезда;
- инструктор поездных бригад;
- старший мастер вагонного депо резерва проводников;
- заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.
Также в «Укрзализныце» отмечают, что среди всех проводников проведен дополнительный инструктаж по недопущению такой ситуации в будущем и «установлен жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей».
Пострадавшая женщина Анастасия Луговая в своем Инстаграме, сообщила, что сейчас находится в больнице. Ей после избиения вводят обезболивающие средства и постепенно проводят необходимые операции.
По ее словам, у нее в частности сломан нос, из-за чего под глазами появились большие синяки. Кроме того, у нее не все в порядке с правым ухом, которое нападавший сломал, когда бил ее.
Пострадавшая также отметила, что не считает злоумышленника психически больным человеком. По ее словам, он хорошо просчитывал свои действия. В частности, перенес свои вещи в купе, где она находилась с сыном.
Он рылся в моих вещах, забрал деньги и вещи, он забрал мой паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, что знает меня. Он изучил все мои данные и уверенно рассказывал кто я, как зовут, какого года рождения, где прописана … и в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним! — подчеркнула пострадавшая.
Также, по ее словам, злоумышленник пытался дать взятку ее мужу.
Психически больной человек не будет просчитывать несколько шагов вперед! — подчеркнула женщина.
Напомним, нападение на женщину в поезде совершил трижды судимый уроженец Запорожья.