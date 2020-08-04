31 июля в поезде «Укрзализныци» была осуществлена ​​попытка изнасилования пассажирки

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«Укрзализныця» после резонансного случая с избиением и попыткой изнасилования пассажирки, произошедшего ночью 31 июня в поезде «Мариуполь-Киев», уволит ряд лиц, из-за халатности которых произошел этот инцидент.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой госкомпании.

Со своих должностей будут уволены:

проводник вагона, в котором произошел инцидент;

начальник поезда;

инструктор поездных бригад;

старший мастер вагонного депо резерва проводников;

заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.

Также в «Укрзализныце» отмечают, что среди всех проводников проведен дополнительный инструктаж по недопущению такой ситуации в будущем и «установлен жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей».

Пострадавшая женщина Анастасия Луговая в своем Инстаграме, сообщила, что сейчас находится в больнице. Ей после избиения вводят обезболивающие средства и постепенно проводят необходимые операции.

По ее словам, у нее в частности сломан нос, из-за чего под глазами появились большие синяки. Кроме того, у нее не все в порядке с правым ухом, которое нападавший сломал, когда бил ее.

Пострадавшая также отметила, что не считает злоумышленника психически больным человеком. По ее словам, он хорошо просчитывал свои действия. В частности, перенес свои вещи в купе, где она находилась с сыном.

Он рылся в моих вещах, забрал деньги и вещи, он забрал мой паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, что знает меня. Он изучил все мои данные и уверенно рассказывал кто я, как зовут, какого года рождения, где прописана … и в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним! — подчеркнула пострадавшая.

Также, по ее словам, злоумышленник пытался дать взятку ее мужу.

Психически больной человек не будет просчитывать несколько шагов вперед! — подчеркнула женщина.

Напомним, нападение на женщину в поезде совершил трижды судимый уроженец Запорожья.