31 липня в поїзді «Укрзалізниці» була здійснена спроба зґвалтування пасажирки

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«Укрзалізниця» після резонансного випадку із побиттям та спробою зґвалтування пасажирки, який стався вночі 31 липня у поїзді «Маріуполь-Київ», звільнить низку осіб, через недбалість яких стався цей інцидент.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому прес-службою держкомпанії.

Зі своїх посад буде звільнено:

провідника вагона, у якому стався інцидент;

начальника поїзда;

інструктора поїзних бригад;

старшого майстра вагонного депо резерву провідників;

заступника начальника Маріупольського вагонного депо.

Також в «Укрзалізниці» зазначають, що серед усіх провідників проведено додатковий інструктаж щодо недопущення такої ситуації в майбутньому та «встановлено жорсткий контроль за дотриманням їхніх посадових обов’язків».

Постраждала жінка Анастасія Лугова у своєму Інстаграмі, повідомила, що наразі перебуває в лікарні. Їй після побиття вводять знеболювальні засоби та поступово проводять необхідні операції.

За її словами, у неї зокрема зламаний ніс, через що під очима з’явилися значні синяки. Крім того, у неї не все гаразд з правим вухом, яке нападник зламав, коли бив її.

Постраждала також зазначила, що не вважає зловмисника психічно хворою людиною. За її словами, він добре прораховував свої дії. Зокрема, переніс свої речі до купе, де вона перебувала з сином.

Він рився в моїх речах, забрав гроші і речі, він забрав мій паспорт і почав говорити начальнику поїзду і провідникам, що знає мене. Він вивчив усі мої дані і впевнено розповідав хто я, як звати, якого року народження, де прописана … і в це повірили усі! Мені казали, щоб я пішла і поговорила з ним! — наголосила постраждала.

Також, за її словами, нападник намагався дати хабаря її чоловікові.

Психічно хвора людина не буде прораховувати декілька кроків наперед! — наголосила жінка.

Нагадаємо, напад на жінку в поїзді вчинив тричі судимий уродженець Запоріжжя.