Вивозити маски з України знову дозволив Кабмін. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n142016-vyvozyty-masky-z-ukrayiny-znovu-dozvolyv-kabmin.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу стала причиною введення в Україні заборони на експорт медичних масок. Заборона була введена 11 березня і діяла до 1 серпня. Однак Кабінет міністрів вирішив не продовжувати дію заборони на експорт і тепер із України можна вивозити медичні маски та інші засоби індивідуального захисту.

Про таке «тихе», але дуже важливе рішення Кабміну повідомив у Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Качка.

Качка заявив, що Мінекономіки та Міністерство охорони здоров’я дійшли висновку, що наразі немає необхідності у продовження заборони на експорт засобів індивідуального захисту, а уряд підтримав це рішення.

Качка додав, що він завжди дотримувався думки, щоб в умовах карантину зовсім не було заборон або вони були мінімальними. Тому він був дуже радий, що Україна ввела заборону на експорт лише для засобів індивідуального захисту та гречки.

На думку заступника міністра, такі заборони були обґрунтованими, але тепер можна відмовитися від такої практики.

Як раніше писав «Ракурс», у січні-лютому 2020 року Україна активно експортувала медичні маски. Всього було продано 500 тонн масок, зокрема 18 тонн — до Росії. Про це повідомив у Facebook народний депутат із «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв.