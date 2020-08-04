Вільну економічну зону для Донбасу проштовхує Кравчук у ТКГ

https://racurs.ua/ua/n142015-vilnu-ekonomichnu-zonu-dlya-donbasu-proshtovhuie-kravchuk-u-tkg.html

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Статус вільних економічних зон для Донецької і Луганської областей пропонує надати представник України у Тристоронній контактній групі, екс-президент Леонід Кравчук. Таку ідею колишній член політбюро ЦК КПУ озвучив під час першої зустрічі з українською делегацією 3 серпня.

За словами представника Донецька у ТКГ Сергія Гармаша, який залишив місто у 2014 році, Кравчук більш детально про свою ідею не став розповідати. Окрім цього, новий очільник української делегації запропонував більш активно інформувати про переговорний процес у Мінську.

Кравчук вважає, що нам потрібно посилити, зокрема, інформаційний супровід нашої роботи. Щоб українське суспільство ще більше знало і розуміло, що відбувається на мінських переговорах, — повідомив нардеп від «Слуги народу» Андрій Костін, передає агенція «Інтерфакс-Україна».

«Слуга» також анонсував ще одну зустріч делегації від Києва напередодні засідання ТКГ, запланованого на 18−19 серпня. Окрім цього, відомо, що колишній прем'єр-міністр Вітольд Фокін часів президентсва Кравчука, взяв участь у зустрічі української делегації у ТКГ. Фокіну нібито пропонують увійти в ТКГ, проте він ще не визначився.

Нагадаємо, 28 липня екс-глава держави Леонід Кучма покинув ТКГ. 30 липня Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким українську делегацію очолив Леонід Кравчук.

Кравчук — представник радянської комуністичної номенклатури, який став першим президентом України після перемоги над кандидатом від демократичних сил В’ячеславом Чорноволом. У 1990-х роках Кравчук очолював проросійські політсили СДПУ (о), опозиційний блок «Не так». У листопаді 2004 році його позбавили звання почесного доктора Києво-Могилянської академії за «негромадянську позицію під час Помаранчевої революції».

З початку російсько-української війни на Донбасі і анексії Криму пропонував надати півострову автономію у складі України, а Донбасу — «особливий статус». Також Кравчук з’являвся в телеефірах пропагандистських телеканалів Росії.