Свободную экономическую зону для Донбасса проталкивает Кравчук в ТКГ

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Статус свободных экономических зон для Донецкой и Луганской областей предлагает предоставить глава Украины в Трехсторонний контактной группе, экс-президент Леонид Кравчук. Такую идею бывший член политбюро ЦК КПУ озвучил на первой встрече с украинской делегацией 3 августа.

По словам представителя Донецка в ТКГ Сергея Гармаша, который покинул город в 2014 году, Кравчук более подробно о своей идее не стал рассказывать. Кроме этого, новый глава украинской делегации предложил более активно информировать о переговорном процессе в Минске.

Кравчук считает, что нам нужно усилить, в частности, информационное сопровождение нашей работы. Чтобы украинское общество еще больше знало и понимало, что происходит на минских переговорах, — сообщил нардеп от «Слуги народа» Андрей Костин, передает агентство «Интерфакс-Украина».

«Слуга» также анонсировал еще одну встречу делегации от Киева накануне заседания ТКГ, запланированного на 18−19 августа. Кроме этого, известно, что бывший премьер-министр Витольд Фокин времен президентства Кравчука, принял участие во встрече украинской делегации в ТКГ. Фокину якобы предлагают войти в ТКГ, однако он еще не определился.

Напомним, 28 июля экс-глава государства Леонид Кучма покинул ТКГ. 30 июля Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому украинскую делегацию возглавил Леонид Кравчук.

Кравчук — представитель советской коммунистической номенклатуры, который стал первым президентом Украины после победы над кандидатом от демократических сил Вячеславом Чорноволом. В 1990-х годах Кравчук возглавлял пророссийские политсилы СДПУ (о), оппозиционный блок «Не так». В ноябре 2004 года его лишили звания почетного доктора Киево-Могилянской академии за «негражданскую позицию во время Оранжевой революции».

С начала российско-украинской войны на Донбассе и аннексии Крыма предлагал предоставить полуострову автономию в составе Украины, а Донбассу — «особый статус». Также Кравчук появлялся в телеэфирах пропагандистских каналов России.