В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n142014-novyh-sluchaev-koronavirusa-v-ukraine-stalo-bolshe-infografika.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине за сутки обнаружили у 1 тыс. 61 человека. Это несколько больше, чем за сутки до этого, когда было зафиксировано 990 случаев коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об этом во время сегодняшнего видеобрифинга.

Среди новых случаев COVID-19 73 ребенка и 66 медработников. 250 больных госпитализировали.

Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировали во Львовской (146 случаев), Харьковской (143 случая) и Ивано-Франковской (127 случаев) областях, а также в Киеве (108 случаев).

Всего за все время эпидемии COVID-19 в Украине выявили уже 74 тыс. 219 случаев инфицирования коронавирусом, из них более 8,8 тыс. — среди медиков.

Умерли за сутки 26 больных. Всего коронавирус уже забрал в Украине жизни более 1,7 тыс. человек.

За сутки выздоровели 737 больных. Всего эту болезнь в Украине преодолели уже более 40,6 тыс. человек.

Напомним, коронавирус недавно обнаружили в двух туристов в курортном поселке Железный Порт Херсонской области. Больные успели посетить концерт в этом поселке.