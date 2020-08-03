Туристы привезли коронавирус на черноморский курорт

Коронавирус на курорте. Фото: Odessit.ua

https://racurs.ua/n141993-turisty-privezli-koronavirus-na-chernomorskiy-kurort.html

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Курорты в Украине переполненны туристами, из-за этого возрастает риск заразиться коронавирусом. В курортном поселке Железный Порт в Херсонской области инфекцию обнаружили у двух отдыхающих, которые прибыли из Ивано-Франковска.

Отдыхающие успели посетить концерт в курортном городе. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

Отмечается, что первым к врачам обратился 50-летний мужчина. Он жаловался на симптомы простуды. Тест подтвердил наличие коронавируса у заболевшего. На следующий день коронавирус обнаружили у еще одной туристки, которая прибыла из Ивано-Франковска на морской курорт.

Сейчас отдыхающий госпитализировали. Состояние мужчины удовлетворительное, а женщина находится в тяжелом состоянии. Коронавирус протекает у нее в более тяжелой форме, сейчас у нее диагностировали пневмонию.

Напомним, ранее мы сообщали, что вспышку коронавируса зафиксировали в курортном селе Рыбаковка Коблевской ОТО Николаевской области. Очагом коронавируса стало одно из местных кафе.