Туристи привезли коронавірус на чорноморський курорт

Коронавірус на курорті. Фото: Odessit.ua

https://racurs.ua/ua/n141993-turysty-pryvezly-koronavirus-na-chornomorskyy-kurort.html

Ракурс

Курорти в Україні переповнені туристами, через це зростає ризик заразитися коронавірусом. У курортному селищі Залізний Порт у Херсонській області інфекцію виявили у двох відпочивальників, які прибули з Івано-Франківська.

Відпочивальники встигли відвідати концерт у курортному місті. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що першим до лікарів звернувся 50-річний чоловік. Він скаржився на симптоми застуди. Тест підтвердив наявність коронавірусу у хворого. Наступного дня коронавірус виявили в ще однієї туристки, яка прибула з Івано-Франківська на морський курорт.

Зараз відпочивальників госпіталізували. Стан чоловіка задовільний, а жінка перебуває у важкому стані. Коронавірус протікає в неї у важчій формі, наразі в неї діагностували пневмонію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спалах коронавірусу зафіксували в курортному селі Рибаківка Коблевської ОТО Миколаївській області. Осередком коронавірусу стало одне з місцевих кафе.