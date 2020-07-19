Спалах коронавірусу зафіксовано на чорноморському курорті. Фото: ТСН

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Ракурс

Спалах коронавірусу зафіксовано у курортному селі Рибаківка Коблівської ОТГ Миколаївській області. Осередком коронавірусу стало одне з місцевих кафе.

Наразі до Миколаївської обласної інфекційної лікарні госпіталізовано чотирьох пацієнтів із позитивними тестами на коронавірус, повідомляє видання «НікВесті».

Одного із госпіталізованих пацієнтів переведено до реанімації.

Головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова заявила, що у Рибаківці дуже багато хворих із позитивними результатами тестів. Крім того, дуже багато контактних осіб, тому що відпочиваючі активно відвідували кафе, у якому було зафіксовано спалах коронавірусу.

Федорова стверджує, що про спалах знають у лабораторному центрі, а також про проблему відомо в Миколаївській облдержадміністрації. На думку головного лікаря, Рибаківку треба було закривати на карантин ще чотири дні тому.

Головний лікар порекомендувала не їздити до Рибаківки та не контактувати з людьми, які побували на цьому курорті.

Слід зазначити, що 29 червня голова Миколаївської ОДА Олександр Стадник провів перевірку курортної зони в Рибаківці і заявив, що місцеві підприємці та відпочиваючі не дотримуються карантинних правил.

Раніше голова ОДА просив представників місцевої влади провести роз’яснювальну роботу з керівництвом баз відпочинку, ринків та магазинів щодо дотримання карантинних правил. За порушення правил карантину підприємців погрожували притягувати до адміністративної відповідальності.

Як раніше писав «Ракурс», в Одесі в дитячому будинку «Перлинка» стався спалах коронавірусу. Інфікувалися 15 дітей і двоє дорослих. Дитячий будинок із 16 липня працює у режимі обсервації.