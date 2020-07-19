Вспышка коронавируса зафиксирована на черноморском курорте. Фото: ТСН

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Ракурс

Вспышка коронавируса зафиксирована в курортном селе Рыбаковка Коблевской ОТО Николаевской области. Очагом коронавируса стало одно из местных кафе.

В настоящее время в Николаевскую областную инфекционную больницу госпитализированы четверо пациентов с положительными тестами на коронавирус, сообщает издание «НикВести».

Один из госпитализированных пациентов переведен в реанимацию.

Главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что в Рыбаковке очень много больных с позитивными результатами тестов. Кроме того, очень много контактных лиц, потому что отдыхающие активно посещали кафе, в котором была зафиксирована вспышка коронавируса.

Федорова утверждает, что о вспышке знают в лабораторном центре, а также о проблеме известно в Николаевской облгосадминистрации. По мнению главврача, Рыбаковку надо было закрывать на карантин еще четыре дня назад.

Главврач настоятельно порекомендовала не ездить в Рыбакову и не контактировать с людьми, которые побывали на этом курорте.

Следует отметить, что 29 июня глава Николаевской ОГА Александр Стадник провел проверку курортной зоны в Рыбаковке и заявил, что местные предприниматели и отдыхающие не соблюдают карантинных правил.

Ранее глава ОГА просил представителей местных властей провести разъяснительную работу с руководством баз отдыха, рынков и магазинов относительно соблюдения карантинных правил. За нарушения правил карантина предпринимателей грозились привлекать к административной ответственности.

Как ранее писал «Ракурс», в Одессе в детском доме «Перлинка» произошла вспышка коронавируса. Инфицировались 15 детей и двое взрослых. Детский дом с 16 июля работает в режиме обсервации.