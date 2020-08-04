Боевики трижды обстреляли ВСУ на Донбассе, Мендель вспомнила об «определенных нарушениях»

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Обстрелы на Донбассе не прекращают боевики оккупационно-террористических формирований России. Так, за минувшие сутки, 3 августа, враг трижды открывал огонь по защитникам Украины из гранатометов и стрелкового оружия. В то же время спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на перемирие и «определенные нарушения» на Донбассе.

Боевых потерь и раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбук.

3 августа зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований РФ. Утром один провокационный выстрел из противотанкового гранатомета оккупант осуществил близ Южного, в обед — несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия у Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался возле Майорска, — добавили в ООС.

Также сегодня враг произвел выстрел из гранатомета у Песков.

Украинские военные в ответ молчали. ВСУ уверяют, что ситуация на линии разграничения на Донбассе «остается полностью контролируемой».

В то же время спикер президента Юлия Мендель признала наличие нарушений так называемого полного перемирия.

Были определенные нарушения — взрывы мин, ведь сотни тыс. га территории Донбасса заминированы; полеты беспилотников, единичные неприцельные обстрелы — все для провокации. За эту неделю украинская армия показала себя мудрой, — написала Мендель в Фейсбук.

Спикер Зеленского назвала мудростью решения бойцов ВСУ не открывать огонь на вражеские обстрелы. Также Мендель напомнила, что «в мире сейчас около 50 зон активных военных действий, а в истории мира их были тысячи».

Ни одна война не прекращалась мгновенно, и обычно единичные провокации во время попыток примирения продолжаются месяц, а то и два… Никто не обвинит украинскую армию в трусости, — отметила пресс-секретарь главы государства.

Напомним, в штабе операции Объединенных сил недавно рассказали о потерях, которые боевики на Донбассе получили в июле.