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Боевики трижды обстреляли ВСУ на Донбассе, Мендель вспомнила об «определенных нарушениях»

Боевики трижды обстреляли ВСУ на Донбассе, Мендель вспомнила об «определенных нарушениях»

4 авг 2020, 09:30
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Обстрелы на Донбассе не прекращают боевики оккупационно-террористических формирований России. Так, за минувшие сутки, 3 августа, враг трижды открывал огонь по защитникам Украины из гранатометов и стрелкового оружия. В то же время спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на перемирие и «определенные нарушения» на Донбассе.

Боевых потерь и раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбук.

3 августа зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований РФ. Утром один провокационный выстрел из противотанкового гранатомета оккупант осуществил близ Южного, в обед — несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия у Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался возле Майорска, — добавили в ООС.

Также сегодня враг произвел выстрел из гранатомета у Песков.

Украинские военные в ответ молчали. ВСУ уверяют, что ситуация на линии разграничения на Донбассе «остается полностью контролируемой».

В то же время спикер президента Юлия Мендель признала наличие нарушений так называемого полного перемирия.

Были определенные нарушения — взрывы мин, ведь сотни тыс. га территории Донбасса заминированы; полеты беспилотников, единичные неприцельные обстрелы — все для провокации. За эту неделю украинская армия показала себя мудрой, — написала Мендель в Фейсбук.

Мендель згадала про “певні порушення”

Спикер Зеленского назвала мудростью решения бойцов ВСУ не открывать огонь на вражеские обстрелы. Также Мендель напомнила, что «в мире сейчас около 50 зон активных военных действий, а в истории мира их были тысячи».


Ни одна война не прекращалась мгновенно, и обычно единичные провокации во время попыток примирения продолжаются месяц, а то и два… Никто не обвинит украинскую армию в трусости, — отметила пресс-секретарь главы государства.

Напомним, в штабе операции Объединенных сил недавно рассказали о потерях, которые боевики на Донбассе получили в июле.

Источник: Ракурс


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