Лидер КНДР Ким Чен Ын, фото: 112.ua

https://racurs.ua/n142012-kndr-mogla-sozdat-yadernye-ustroystva-dlya-ballisticheskih-raket-oon.html

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Северная Корея продолжает развивать программу по созданию ядерного оружия и, «вероятно», разработала ядерные устройства, подходящие для установки в баллистических ракетах.

Об этом говорится в конфиденциальном отчете ООН для Комитета по санкциям в отношении Северной Кореи, в который входят 15 членов Совета безопасности ООН, сообщает агентство Reuters, которому удалось получить доступ к этому документу.

Отмечается, что в докладе независимых экспертов, которые осуществляют мониторинг санкций ООН, указано, что определенные страны считают, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее, скорее всего, помогли этой стране разработать миниатюрные ядерные устройства.

Последние ядерные испытания в КНДР состоялись в сентябре 2017 года. Тогда в КНДР заявляли, что провели испытания термоядерной бомбы, которая может быть установлена ​​на межконтинентальные баллистические ракеты.

Стоит добавить, что на прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность, несмотря на внешнее давление и военные угрозы.

Напомним, осенью 2019 году в КНДР провели испытания «сверхбольшой реактивной системы залпового огня».