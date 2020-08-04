У КНДР могли розробити ядерні пристрої для балістичних ракет, фото: 112.ua

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Північна Корея продовжує розвивати програму зі створення ядерної зброї і «ймовірно» розробила ядерні пристрої, які підходять для встановлення у балістичних ракетах.

Про це йдеться у конфіденційному звіті ООН для Комітету із санкцій щодо північної Кореї, до якого входять 15 членів Ради безпеки ООН, повідомляє агентство Reuters, якому вдалося отримати доступ до цього документа.

Зазначається, що в доповіді незалежних експертів, котрі здійснюють моніторинг санкцій ООН, вказано, що певні країни вважають, що останні шість ядерних випробувань у Північній Кореї, скоріше за все, допомогли цій країні розробити мініатюрні ядерні пристрої.

Останні ядерні випробування у КНДР відбулися у вересні 2017 року. Тоді в КНДР заявляли, що провели випробування термоядерної бомби, яка може бути встановлена на міжконтинентальні балістичні ракети.

Варто додати, що минулого тижня лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що країні більше не загрожує війна, оскільки ядерна зброя гарантує її безпеку, попри зовнішній тиск і військові загрози.

Нагадаємо, восени 2019 року в КНДР провели випробування «надвеликої реактивної системи залпового вогню».