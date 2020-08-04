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Ракурс
Тричі обстріляли ЗСУ бойовики на Донбасі, Мендель згадала про “певні порушення”

Тричі обстріляли ЗСУ бойовики на Донбасі, Мендель згадала про «певні порушення»

4 сер 2020, 09:30
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Обстріли на Донбасі не припиняють бойовики окупаційно-терористичних формувань Росії. Так, за минулу добу, 3 серпня, ворог тричі відкривав вогонь по захисниках України з гранатометів та стрілецької зброї. Водночас спікер президента Володимира Зеленського Юлія Мендель відреагувала на перемир’я і «певні порушення» на Донбасі.

Бойових втрат та поранених зі складу Збройних сил України немає. Про це повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил у Фейсбук.

3 серпня зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань РФ. Зранку один провокативний постріл із протитанкового гранатомету окупант здійснив поблизу Південного, в обід — декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї біля Мар’їнки. Ще один постріл із підствольного гранатомету пролунав поблизу Майорська, — додали в ООС.

Також сьогодні ворог здійснив постріл з гранатомета біля Пісків.

Українські військові у відповідь мовчали. У ЗСУ запевняють, що ситуація на лінії розмежування на Донбасі «залишається повністю контрольованою».

Водночас спікер президента Юлія Мендель визнала наявність порушень так званого повного перемир’я.

Були певні порушення — вибухи мін, адже сотні тис. га території Донбасу заміновані; польоти дронів, поодинокі неприцільні обстріли — все задля провокації. За цей тиждень українська армія показала себе мудрою, — написала Мендель у Фейсбук.

Мендель згадала про “певні порушення”

Спікер Зеленського назвала мудрістю рішення бійців ЗСУ не відкривати вогонь у відповідь на ворожі обстріли. Також Мендель нагадала, що «у світі нині близько 50 зон активних воєнних дій, а в історії світу їх були тисячі».


Жодна війна не припинялася миттєво, і зазвичай поодинокі провокації під час спроб примирення тривають місяць, а то й два… Ніхто не звинуватить українську армію у боягузтві, — зазначила прес-секретар глави держави.

Нагадаємо, у штабі операції Об'єднаних сил нещодавно розповіли про втрати, яких бойовики на Донбасі зазнали в липні.

Джерело: Ракурс


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