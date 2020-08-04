В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n142014-novyh-vypadkiv-koronavirusu-v-ukrayini-znovu-pobilshalo-infografika.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за добу виявили у 1 тис. 61 особи. Це дещо більше, ніж за добу до цього, коли було зафіксовано 990 випадків коронавірусу.

Міністр охорони Максим Степанов заявив про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Серед нових випадків COVID-19 73 дитини та 66 медпрацівників. 250 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Львівській (146 випадків), Харківській (143 випадки) та Івано-Франківській (127 випадків) областях, а також у Києві (108 випадків).

Загалом за весь час епідемії COVID-19 в Україні виявлено вже 74 тис. 219 випадків інфікування коронавірусом, з них понад 8,8 тис. — серед медиків.

Померли за добу 26 хворих. Загалом коронавірус вже забрав в Україні життя понад 1,7 тис. осіб.

За добу одужали 737 хворих. Всього цю хворобу в Україні здолали вже понад 40,6 тис. осіб.

Нагадаємо, коронавірус нещодавно виявили у двох туристів в курортному селищі Залізний Порт Херсонської області. Хворі встигли відвідати концерт у цьому селищі.