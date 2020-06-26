На початку року Україна активно продавала медичні маски

https://racurs.ua/ua/n140332-18-tonn-medychnyh-masok-prodaly-rosiyi-za-duje-nyzkymy-cinamy-dokument.html

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Медичні маски у січні-лютому цього року Україна активно продавала до інших держав.

Загалом було продано 500 тонн масок, зокрема 18 тонн — до Росії. Про це народний депутат із «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв повідомив у своєму Фейсбуці з посиланням на відповідь Державно митної служби на відповідний запит.

До того ж, маски до Росії продавалися за значно нижчими цінами, ніж в інші держави. Так, для Китаю, в який у січні-лютому продали 80 тонн масок, вартість тонни масок становила 45 тис. дол. США, для Польщі — 18,7 тис. дол. США, а от для Росії — лише 3,3 тис. дол. США або по 25 копійок за маску.

Згадайте ціни у нас, коли ввели карантин, — резюмував політик.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що РНБО ще в січні просило Кабінет міністрів заборонити експорт з України медичних масок у зв’язку з епідемією коронавірусу, однак це було зроблено лише в березні.