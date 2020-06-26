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Ракурс
В начале года Украина активно продавала медицинские маски

Украина за бесценок продала России 18 тонн медицинских масок (ДОКУМЕНТ)

26 июн 2020, 16:48
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Медицинские маски в январе-феврале этого года Украина активно продавала за рубеж.

Всего было продано 500 тонн масок, в том числе 18 тонн — в Россию. Об этом народный депутат из «Европейской солидарности» Владимир Арьев сообщил в своем Фейсбуке со ссылкой на ответ Государственной таможенной службы на соответствующий запрос.

К тому же, маски в Россию продавались по более низким ценам, чем в другие государства. Так, для Китая, в который в январе-феврале продали 80 тонн масок, стоимость тонны масок составляла 45 тыс. долл. США, для Польши — 18,7 тыс. долл. США, а вот для России — только 3,3 тыс. долл. США или по 25 копеек за маску.

Вспомните цены у нас, когда ввели карантин, — резюмировал политик.

Ответ Государственно таможенной службы на запрос, документ: Владимир Арьев

Ответ Государственно таможенной службы на запрос, документ: Владимир Арьев


Ответ Государственно таможенной службы на запрос, документ: Владимир Арьев

Напомним, в конце марта стало известно, что СНБО еще в январе просило Кабинет министров запретить экспорт из Украины медицинских масок в связи с эпидемией коронавируса, однако это было сделано лишь в марте.

Источник: Ракурс


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