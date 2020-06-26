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Ракурс
Продавати та орендувати квартири виключно через ріелторів вимагає новий законопроект

Продавати та орендувати квартири виключно через ріелторів вимагає новий законопроект

26 чер 2020, 16:30
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Продаж та оренда нерухомості в Україні стане можливою виключно за посередництва професійних ріелторів. Цього вимагає новий законопроект, який подала група нардепів у Раду.

В законопроекті № 3618 «Про ріелтерську діяльність» йдеться про намір детінізувати галузь і дозволити купувати чи орендувати нерухомість виключно через ріелторів, які проходитимуть іспити на кваліфікацію.

Ріелторів хочуть зобов’язати вносити дані щодо договорів (з присвоєнням унікального номеру) у Єдину інформаційну базу. Незареєстровані у новому сервісі договори вважатимуться недійсними, а база даних буде доступною кожному громадянину.

У цьому сервісі буде перевірена інформація про нерухоме майно — юридична, технічна, цінова.

Ріелтор зможе рекламувати об'єкти, які він пропонує клієнтам, тільки, якщо вони мають свій паспорт. У рекламному оголошенні треба буде вказати номер паспорта об'єкта, інакше ріелтору випишуть штраф у 47,2 тис. грн.


Фахівців з нерухомості зобов’яжуть здавати кваліфікаційний іспит, усіх атестованих ріелторів вноситимуть у Єдиний реєстр рієлтерської діяльності. Іспити проводитиме комісія, до якої увійдуть фахівці з профоб'єднань. «Чорних» ріелторів каратимуть штрафами — від 8,5 до 17 тис. грн з конфіскацією прибутку.

Асоціація фахівців з нерухомості підтримала наміри детінізувати ринок, але вбачає в законопроекті обмеження прав громадян на розпорядження своєю власністю, що гарантовані Конституцією.

Джерело: Ракурс


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