Продавать и арендовать квартиры исключительно через риэлторов требует новый законопроект

https://racurs.ua/n140331-prodavat-i-arendovat-kvartiry-iskluchitelno-cherez-rieltorov-trebuet-novyy-zakonoproekt.html

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Продажа и аренда недвижимости в Украине станет возможной только при посредничестве профессиональных риэлторов. Этого требует новый законопроект, который подала группа нардепов в Раду.

В законопроекте № 3618 «О риэлтерской деятельности» говорится о намерении детенизировать отрасль и ращрешить покупать или арендовать недвижимость исключительно через риэлторов, которые будут сдавать экзамены на квалификацию.

Риелторов хотят обязать вносить данные договоров (с присвоением уникального номера) в Единую информационную базу. Зарегистрированные не в новом сервисе договоры будут считаться недействительными, а база данных будет доступна каждому гражданину.

В этом сервисе будет проверена информация о недвижимом имуществе — юридическая, техническая, ценовая.

Риэлтор сможет рекламировать объекты, которые он предлагает клиентам, только если они имеют свой паспорт. В рекламном объявлении нужно указать номер паспорта объекта, иначе риэлтору выпишут штраф в 47,2 тыс. грн.

Специалистов по недвижимости обяжут сдавать квалификационный экзамен, всех аттестованных риэлторов будут вносить в Единый реестр риэлторской деятельности. Экзамены будет проводить комиссия, в которую войдут специалисты из профобъединений. «Черных» риэлторов хотят наказывать штрафами — от 8,5 до 17 тыс. грн с конфискацией прибыли.

Ассоциация специалистов по недвижимости поддержала намерения детенизировать рынок, но видит в законопроекте ограничения прав граждан на распоряжение своей собственностью, гарантированные Конституцией.