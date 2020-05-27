Современный дом мечты. Фото: АН SOTKA

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Ракурс

Загородная недвижимость в Украине стала чрезвычайно популярной в нынешнем весенне-летнем сезоне. Карантин изменил ритм жизни украинцев, горожане все чаще стали рассматривать коттеджи и таунхаусы в живописной местности не только в качестве релакс-зоны для нескольких дней отдыха, но и как постоянное место жительства. Конечно, ярче всего пестрит предложениями рынок частных домов вокруг Киева. Особенно привлекательны для местных покупателей — современные коттеджи стоимостью до 70 тыс. долл.

Большинство будущих владельцев частных усадеб стремится приобрести коттедж максимально готовый, с минимальной достройкой. Сориентироваться в огромном количестве предложений на рынке недвижимости и избежать обмана недобросовестных продавцов не так просто. Разумным решением будет осмотр будущего дома вместе со специалистом. Однако явные недостатки постройки можно выявить и самостоятельно, воспользовавшись советами экспертов агентства недвижимости SOTKA.

Итак, с чего начать поиск и на что обратить внимание, чтобы подобрать себе дом мечты:

Расположение дома. Прежде всего нужно определиться, в какой местности вы хотите жить. Здесь у каждого свои пожелания и потребности. Есть покупатели, которые ищут частные дома подальше от города, так сказать, для полного единения с природой — просыпаться под пение птиц, а засыпать под звездным небом. Но, когда вы покупаете дом для постоянного проживания и в семье есть дети, прежде всего следует оценить, удобно ли им будет добираться в школу или детсад. Владельцам автомобилей нужно обратите внимание, уложено ли асфальтовое покрытие и осуществляется ли уличное освещение в выбранном районе. Пользователям общественного транспорта сразу стоит узнать об удаленности остановок, продовольственных магазинов и аптек от потенциального жилища. Также советуем поинтересоваться расположенной рядом промышленной инфраструктурой, ведь фабрики и заводы в населенном пункте могут влиять на качество воды и воздуха.

Земельный участок. Вы обязательно должны побывать на территории, которую собираетесь приобрести. Положительное общее впечатление очень важно. На этом же этапе узнавайте у продавца детали об объекте купли-продажи: целевое назначение земельного участка и его происхождение (выделение в пользование, информация о предыдущих владельцах), имеющиеся нормы застройки (обязательная удаленность сооружений от участка соседей, инженерных коммуникаций и прочее), исследовался ли геологический состав и состояние почвы (геодезия) и не входит ли участок в черту природоохранной зоны. Также тип и расположение всех построек на земельном участке должны полностью совпадать с указанными в документах, а размеры участка должны соответствовать кадастровому плану. Благодаря такой тщательной проверке вы избежите проблем в будущем, например, с соседями. Кстати, не лишним будет познакомиться с ними. В дружеской беседе с соседями можно узнать дополнительную информацию о населенном пункте, районе или даже отдельном участке, который поможет сформировать собственное представление о будущем месте жительства.

Внешний вид здания. Осматривая будущее жилище снаружи, убедитесь в качестве облицовочного покрытия, в частности, нет ли трещин на стенах и фундаменте. Конечно, если фасад дома покрыт вентилируемыми облицовочными панелями или сайдингом, рассмотреть возможные повреждения не удастся. Также рекомендуем спрашивать у продавца, использовались ли при постройке энергосберегающие технологии (герметизированы ли и утеплены стены и крыша, какие установлены окна и прочее). Современный дизайн тоже является отдельной статьей расходов и поэтому, чтобы не тратить средства на переделку, выгоднее сразу выбирать дом в понравившейся цветовой гамме и фактуре.

Внутренний осмотр дома. В частном доме особенно важна удобная планировка. Сразу обсуждайте с продавцом или застройщиком ваши пожелания, если до покупки есть возможность изменить план здания. На качество выполненных внутренних работ и использованных материалов вам может указать стоимость дома. Однако не стесняйтесь спрашивать у продавца, продукцию каких фирм использовали при строительстве. Также обратите внимание на количество электрических точек (розеток и выключателей) и правильность разводки канализации и сантехники по всему дому.

Коммуникации. Сразу узнайте о типе отопления в выбранном вами частном доме — водяное (котел и батареи) или электрическое (конвекторы и теплый пол), чтобы просчитать примерные расходы на коммунальные услуги. Стоит проверить и количество киловатт, подключенных к дому по договору электроснабжения, а также тип водной скважины, ее глубину и систему очистки воды. Если здание газифицировано, необходимо изучить, выполнены ли все условия проектной документации. Бесперебойный интернет в современном доме не менее важен, чем уже перечисленные коммуникации, поэтому поинтересуйтесь его скоростью, типом подключения и репутацией провайдера.

В итоге, чтобы стать счастливым и полноправным владельцем частного дома самостоятельно вам необходимо:

выбрать район или направление, где должен располагаться будущий дом;

изучить рынок недвижимости и сравнить похожие объявления в выбранной местности;

провести осмотр дома и переговоры с продавцом;

проверить документы на дом;

заключить договор купли-продажи.

Как видим, даже выбрать готовый дом — дело не из легких. Сориентироваться в потоке информации от застройщиков и подобрать дом мечты вам всегда поможет агентство недвижимости «Сотка».