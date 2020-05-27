Сучасний будинок мрії. Фото: АН SOTKA

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Заміська нерухомість в Україні стала надзвичайно популярною цього весняно-літнього сезону. Через карантин ритм життя українців змінився, жителі міст дедалі частіше стали розглядати котеджі й таунхауси у мальовничих куточках не лише як релакс-зони для кількаденного відпочинку, а і як місця постійного проживання. Звісно, найрясніший ринок приватних будинків — навколо Києва. Особливо привабливими для покупців є сучасні котеджі вартістю до 70 тис. дол.

Більшість майбутніх власників приватних садиб прагне придбати котедж максимально готовий, із мінімальною добудовою. Зорієнтуватися у величезній кількості пропозицій на ринку нерухомості й уникнути обману недобросовісних продавців не так просто. Розумним рішенням буде огляд майбутньої оселі разом із фахівцем. Проте явні недоліки побудови можна виявити і самостійно, скориставшись порадами експертів агентства нерухомості SOTKA.

Тож, із чого почати пошук і на що звернути увагу, аби підібрати собі будинок мрії:

Розташування будинку. Насамперед необхідно визначитися, в якій місцевості ви хочете жити. Тут у кожного свої забаганки і потреби. Є покупці, які шукають приватні будинки якнайдалі від міста, так би мовити, для цілковитого єднання з природою — прокидатися під співи пташок і засинати під зоряним небом. Але, коли ви купуєте дім для постійного проживання і в родині є діти, насамперед слід оцінити, чи зручно їм буде діставатися до школи чи дитсадка. Якщо ви є власником автомобіля, зверніть увагу, чи покладено асфальтове покриття та чи здійснюється вуличне освітлення в обраному районі. Користувачам громадського транспорту одразу варто дізнатися про віддаленість зупинок, продовольчих магазинів та аптек від будинку, який вас цікавить. Також радимо поцікавитися промисловою інфраструктурою, що розташована поряд, адже фабрики і заводи у населеному пункті можуть впливати на якість води та повітря.

Земельна ділянка. Ви обов'язково маєте побувати на території, яку збираєтеся придбати. Позитивне загальне враження є дуже важливим. На цьому ж етапі дізнавайтеся у продавця деталі про об'єкт куплі-продажу: цільове призначення земельної ділянки та її походження (виділення в користування, інформація про попередніх власників), наявні норми забудови (обов'язкова віддаленість споруд від ділянки сусідів, інженерних комунікацій тощо), чи досліджувався геологічний склад і стан ґрунту (геодезія) та чи не входить ділянка в межі природоохоронної зони. Також тип і розташування всіх споруд на земельній ділянці має повністю збігатися з вказаними у документах, а розміри ділянки мають відповідати кадастровому плану. Завдяки такій ретельній перевірці ви уникнете проблем у майбутньому, наприклад, із новими сусідами. До речі, не зайвим буде познайомитися з ними. У дружній бесіді з сусідами можна дізнатися додаткову інформацію про населений пункт, район чи навіть окрему ділянку, що допоможе сформувати власне уявлення про майбутнє місце проживання.

Зовнішній вигляд будівлі. Оглядаючи майбутню оселю зовні, переконайтеся в якості облицювального покриття, зокрема, чи немає тріщин на стінах і фундаменті. Звісно, якщо фасад будинку покрито вентильованими облицювальними панелями чи сайдингом, роздивитися можливі пошкодження не вдасться. Також рекомендуємо запитувати продавця, чи застосовано в будівлі енергозберігаючі технології (чи герметизовано та утеплено стіни і покрівлю, які встановлено вікна тощо). Сучасний дизайн — це теж окрема стаття витрат, тож, аби не витрачати кошти на переробку, вигідніше одразу обирати будинок у вподобаній кольоровій гаммі та фактурі.

Внутрішній огляд будинку. У приватному будинку надзвичайно важливим є зручне плануванням. Одразу обговорюйте з продавцем чи забудовником ваші побажання, якщо до покупки є можливість змінити план будівлі. На якість виконаних внутрішніх робіт і використаних матеріалів вам може вказати ціна будинку. Проте не соромтеся запитувати у продавця, продукцію яких фірм використовували під час будівництва. Також зверніть увагу на кількість точок електрики (розеток і вимикачів) та правильність розведення каналізації і сантехніки по всьому будинку.

Комунікації. Одразу дізнайтеся про тип опалення в обраному вами приватному будинку — водяне (котел і батареї) чи електричне (конвектори і тепла підлога), щоби прорахувати приблизні витрати на комунальні послуги. Варто перевірити і кількість кіловат, підключених до будинку за договором електропостачання, а також тип водної свердловини, її глибину, систему очищення води тощо. Якщо будівля газифікована, необхідно перевірити, чи виконано всі умови проектної документації. Безперебійний інтернет у сучасному будинку є не менш важливим, ніж решта комунікацій, тож дізнайтеся про його швидкість, тип підключення та репутацію провайдера.

Отже, щоби стати щасливим і повноправним власником приватного будинку самостійно вам необхідно:

обрати район чи напрямок, де має бути розташований майбутній будинок;

промоніторити ринок нерухомості й порівняти схожі пропозиції в обраній місцевості;

провести огляд будинку і переговори з продавцем;

перевірити документи на будинок;

укласти договір купівлі-продажу.

Як бачимо, навіть вибрати готовий будинок — справа не з легких. Зорієнтуватися в потоці інформації від забудовників і підібрати омріяне житло вам завжди допоможе агентство нерухомості “Сотка”.