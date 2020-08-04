Вывозить маски из Украины снова разрешил Кабмин. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n142016-vyvozit-maski-iz-ukrainy-snova-razreshil-kabmin.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса стала причиной введение в Украине запрета на экспорт медицинских масок. Запрет был введен 11 марта и действовал до 1 августа. Однако Кабинет министров решил не продлевать действие запрета на экспорт и теперь из Украины можно вывозить медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты.

О таком «тихом», но очень важном решении Кабмина сообщил в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Качка заявил, что Минэкономики и Министерство здравоохранения пришли к выводу, что на сегодняшний день нет необходимости в продлении запрета на экспорт средств индивидуальной защиты, а правительство поддержало это решение.

Качка добавил, что он всегда придерживался мнения, чтобы в условиях карантина вовсе не было запретов или они были минимальными. Поэтому он был очень рад, что Украина ввела запрет на экспорт лишь для средств индивидуальной защиты и гречки.

По мнению замминистра, такие запреты были обоснованными, но теперь можно отказаться от такой практики.

Как ранее писал «Ракурс», в январе-феврале 2020 года Украина активно экспортировала медицинские маски. Всего было продано 500 тонн масок, в том числе 18 тонн — в Россию. Об этом сообщил в Facebook народный депутат из «Европейской солидарности» Владимир Арьев.