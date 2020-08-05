Средний рост и вес украинцев назвали в Госслужбе статистики. Фото: vidomosti-ua.com

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Средний рост и вес украинцев в 2020 году стали известны благодаря исследованию экспертов.

Параметры «среднестатистического» гражданина Украины в этом году: средний рост — 169 см, а средний вес — 75 кг. Такие показатели опубликованы на сайте Государственной службы статистики.

По информации специалистов, в Украине мужчин с избыточным весом на 10% больше, чем женщин с той же проблемой. Так, среди женщин избыточный вес имеют 35% украинок, а нормальный — 44%. Из-за ожирения страдают более 18% гражданок, а крайней ее степени — 1%. Сниженный вес зафиксирован у 1,8% жительниц Украины.

Нормальный вес среди мужчин зафиксирован у почти 41%, но большинство представителей сильного пола все же страдают из-за избыточного веса — 45%. Ожирением страдают более 13% мужчин, а крайняя ее степень отмечена в 0,4%. А лишь 0,3% мужчин имеют пониженный вес — это в два раза меньше, чем в 2019 году.

Напомним, французские исследователи установили, что в странах с тучными министрами уровень коррупции значительно выше. Оказалось, что коррупционерам трудно скрыть свой избыточный вес, который в большинстве случаев является результатом роскошной жизни. Также выяснилось, что уровень коррупции в Украине, определенный по методу Блаватского, один из самых высоких в странах постсоветского пространства.