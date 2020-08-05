Реинтеграция Донбасса. Фото: 24 канал

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Реинтеграция Донбасса будет происходить благодаря новой экономической стратегии, которую сейчас разрабатывают в правительстве.

Дорожную карту стратегии Кабинета министров могут представить уже в сентябре. Об этом написал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в колонке для Atlantic Council.

Новую амбициозную стратегию уже готовят в правительстве. По словам Резникова, в новой стратегии основное внимание уделяется развитию частей Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время уже находятся под контролем Украины. Новейшая экономическая стратегия поможет трансформировать инвестиционный климат на востоке Украины.

Резников добавил, что провел беседы с дипломатами, международными бизнесменами и украинскими инвесторами и выяснил, что их гораздо больше беспокоит состояние украинской системы правосудия, чем близость к линии фронта.

Наша цель — создать особый инвестиционный режим в подконтрольной Украине части Донбасса. Мы рассматриваем распространение правил международного коммерческого арбитража на регион как неотъемлемую часть этих планов, — заявил Резников.

По его мнению, Украина должна взять на себя часть страхового бремени от тех рисков, которые инвесторам сложно сейчас предсказать. Для этого планируется создать целевой фонд для поощрения и содействия инвестициям.

Резников считает, что во время кризиса, вызванного коронавирусом, Украина идеально подходит для производств за пределами Китая из-за наличия производственных мощностей среди стран, которые близки к Европейскому Союзу.

Также он добавил, что на седьмом году войны российское толкование «особого статуса» для Донбасса является неприемлемым. Российская агрессия разрушила Донбасс «довоенной эпохи» и сейчас бессмысленно говорить просто о «восстановлении региона», считает он.

Напомним, ранее мы сообщали, что статус свободных экономических зон для Донецкой и Луганской областей предлагает предоставить представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, экс-президент Леонид Кравчук.