Взрыв в Бейруте — «российский след», небрежность или атака

https://racurs.ua/n142074-vzryv-v-beyrute-rossiyskiy-sled-nebrejnost-ili-ataka.html

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Взрыв в Бейруте прогремел в местном порту после 18.00 во вторник, 4 августа, и унес жизни не менее сотни человек, еще свыше 4 тыс. получили ранения. Многие люди до сих пор находятся под завалами.

Сила взрыва в Бейруте соответствовала магнитуде землетрясения 3,5, отметили в исследовательском центре геофизики в Потсдаме. Власти Ливана объявили столицу страны зоной бедствия. Премьер Хасан Диаб потребовал в течение двух суток выяснить причины трагедии.

Мы призываем к формированию комиссии для расследования взрыва в Бейруте. Результаты проверки надо обнародовать в течение 48 часов, — заявил премьер Диаб.

Причина взрыва в Бейруте

Телестанция Ливана MTV сообщила, что на складе в порту Бейрута находилось 2750 т аммиачной селитры (нитрата аммония). Это химическое вещество используется в сельском хозяйстве, а также как компонент для взрывчатки. Аммиачная селитра, обладающая высокой летучестью, чувствительна к повышению температуры и поэтому требует хранения в надлежащих условиях. Тем временем температура воздуха в Бейруте в августе достигала 30 градусов.

Власти Ливана предварительно заявляют, что причиной взрыва стало именно ненадлежащее хранение нитрата аммония. По некоторым данным, взрывоопасное вещество находилась на складе около шести лет. Взрыв в Бейруте почувствовали жители Кипра, который расположен в более 200 км от столицы Ливана.

Глава спецслужбы страны Аббас Ибрагим заявил, что в портовом складе хранились взрывчатые материалы, конфискованные много лет назад. Кроме этого, в СМИ Ливана стали появляться сообщения о том, что взрыв мог стать следствием детонации фейерверков, которые также хранились в порту Бейрута.

В свою очередь бывший сотрудник ЦРУ, работавший на Ближнем Востоке, Роберт Баер заявил, что судя по видеозаписи с места взрыва в Бейруте, нитрат аммония не был причиной детонации. Он не исключает присутствия в порту военных боеприпасов и ракетного топлива.

Это не было удобрение типа нитрата аммония. Я абсолютно в этом убежден… Вы посмотрите на этот оранжевый шар (огня) — и это явно военная взрывчатка, — отметил Баер.

Он также заявил, что большому взрыву предшествовал взрыв боеприпасов. В то же время экс-сотрудник ЦРУ говорит об отсутствии доказательств целенаправленной атаки.

Это почти похоже на несчастный случай… На некомпетентность, а может, и коррупцию, но вопрос в том, была ли это военная взрывчатка, кому она предназначалась и почему она там хранилась? — спрашивает Байер.

Вместе с тем американец не верит в то, что правда об этом инциденте станет известной. Он убежден, что официальный Ливан не признает, что в порту хранилась военная взрывчатка и другие вещества.

Взрыв в Бейруте — что сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме заявил, что считает причиной взрыва атаку.

Это была какая-то бомба, — сказал Трамп, ссылаясь на разговор с несколькими американскими генералами.

В то же время чиновники Пентагона заявляют об отсутствии признаков нападения на Бейрут, тем самым опровергая заявления Трампа, пишет CNN. Один из чиновников отметил, что наличие подобных признаков повлекло бы автоматическое усиление защиты американских войск и имущества США в регионе. Однако пока ничего подобного не произошло.

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази также отверг спекуляции о возможном участии Израиля в атаке, и отметил, что взрыв был случайностью.

Я не вижу причин не верить отчетам из Бейрута, — сказал он.

Премьер Ливана Хасан Диаб попросил «дружественные страны» оказать помощь. Такую помощь уже предложили Турция, Франция, США и ряд других стран. 5 августа объявлен днем траура в Ливане.

Взрыв в Бейруте — «российский след»

В Бейруте взорвалась аммиачная селитра с судна российского бизнесмена. Речь идет нитрате аммония, который был конфискован в 2014 году с судна «Росус». Эту информацию обнародовал ливанский телеканал LBCI.

Ранее «Росусом» владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска. В 2013 году судно «Росус» под флагом Молдавии вышло из грузинского Батуми в Мозамбик, после чего из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута. Ливанские власти запретили судну выходить в море. Большую часть экипажа отпустили, на борту остались четверо моряков, которые смогли покинуть Бейрут лишь спустя год. По их словам, Игорь Гречушкин «фактически бросил судно».

Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры, груз с «Росуса» переместили на один из складов в порту Бейрута. По данным сервиса MarineTraffic, в последний раз местонахождение судна регистрировали в ноябре 2014 года — оно находилось недалеко от места, где произошел нынешний взрыв.

Последствия взрыва в Бейруте

5 августа ливанский Красный Крест сообщил, что число погибших в результате мощного взрыва возросло до 100, еще тысячи человек ранены. Число жертв может еще увеличиться, поскольку многие пострадавшие до сих пор остаются под завалами. В результате взрыва разрушены и сильно повреждены здания в нескольких километрах от порта.

Пострадали ли украинцы в Бейруте

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пока нет информации о пострадавших в результате взрыва в Бейруте украинцев.

Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем пострадавшим и тем, кто потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцах нет. Внимательно следим за ситуацией, — написал Шмыгаль в соцсетях 5 августа.

Напомним, во вторник вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейруте произошли два сильнейших взрыва. Взрывная волна разошлась по всему городу, в результате чего по меньшей мере 100 человек погибли и тысячи получили ранения. Масштабы ущерба катастрофические — здания в милях от порта лежат в руинах. Взрыв случился в тяжелое время для Ливана, который находится на грани финансового краха.

Премьер-министр страны заявил, что причиной взрыва стали 2750 т нитрата аммония, обычного промышленного химического вещества, используемого в удобрениях и в качестве компонента для взрывчатки в горнодобывающей промышленности. По его словам, склад, в котором прозвучал взрыв, обследовался в 2014 году. Премьер пообещал вскоре раскрыть информацию об этом складе.

Больницы, которые сейчас ведут борьбу с коронавирусом, переполнены. В Бейруте граждан просят сдавать кровь, а также привозить генераторы.

Бейрут объявлен зоной бедствия. Кроме этого, министр экономики Ливана Рауль Нехме заявил, что пшеницу в зернохранилищах порта Бейрута нельзя использовать, и что министерство не может найти сотрудников, работавших на зернохранилищах.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления раненым, в том числе и нескольким сотрудникам Организации Объединенных Наций, работающим в Ливане.