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Шторм в США наделал беды. Фото: iz.ru

Шторм Isaias в США — пять погибших и разрушенная инфраструктура (ФОТО, ВИДЕО)

5 авг 2020, 11:51
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Тропический шторм «Исайяс» наделал беды в Соединенных Штатах Америки.

Из-за сложных погодных условий погибли по меньшей мере пять человек, а около 12 человек в штате Северная Каролина доставили в больницу с травмами. Более 3 млн жителей остались без электричества. Об этом сообщает CNN.

Эксперты Национального центра наблюдения за ураганами США заявили, что в некоторых регионах порывы ветра достигали 65−80 км/ч. Вчера вечером ураган направился в сторону Канады. Шторм опасен тем, что он очень быстро движется.

Шторм «Исаиас». Фото: Frank Franklin II

Шторм «Исаиас». Фото: Sean Rayford

Шторм «Исаиас». Фото: Reuters


Напомним, 4 августа в США ураган первой категории «Исайяс» достиг побережья штата Северная Каролина и накрыл жилые кварталы прибрежного города Оушн-Айл-Бич. Впоследствии ураган двинулся вглубь континента, однако его сила снова уменьшилась до тропической бури.


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