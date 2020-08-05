Шторм у США наробив лиха. Фото: iz.ru

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Тропічний шторм «Ісайяс» наробив лиха у Сполучених Штатах Америки.

Через складні погодні умови загинули щонайменше п’ятеро осіб, а близько 12 осіб у штаті Північна Кароліна доставили до лікарні з травмами. Понад 3 млн мешканців залишилися без електрики. Про це повідомляє CNN.

Експерти Національного центру спостереження за ураганами США заявили, що в деяких регіонах пориви вітру досягали 65—80 км/год. Вчора ввечері ураган попрямував в бік Канади. Шторм небезпечний тим, що він дуже швидко рухається.

Нагадаємо, 4 серпня у США ураган першої категорії «Ісайяс» дістався узбережжя штату Північна Кароліна і накрив житлові квартали прибережного міста Оушн-Айл-Біч. Згодом ураган рушив вглиб континенту, проте його сила знову зменшилася до тропічної бурі.