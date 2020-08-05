Юлія Мендель та Володимир Зеленський. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n142072-vagitnist-vid-zelenskogo-mendel-oskarjuvatyme-u-sudi.html

Ракурс

Юлія Мендель, прес-секретар президента, планує судитися через заяву політика Геннадія Балашова про її нібито «вагітність» від президента України Володимира Зеленського.

Гроші від позову планують перерахувати на рахунок дитячого будинку. Про це розповів антикризовий радник голови Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

Радник голови ОП вважає, що Мендель мусить подати прямий судовий позов про приниження честі та гідності до першоджерела чуток про її вагітність від Зеленського — політика Геннадія Балашова.

На думку радника, Балашов має довести суду, що він не вигадав такі серйозні звинувачення, та компенсувати моральний збиток прес-секретарю. Позов має бути на «астрономічну суму», а гроші, які будуть отримані від позову, автоматично зарахують на будь-який дитячий будинок.

7 липня засновник партії «5.10» Геннадій Балашов заявив, що між президентом України Володимиром Зеленським та його прес-секретарем Юлією Мендель нібито виник роман. За словами політика, такі чутки почали поширювалися в урядовому кварталі. Джерела Балашова стверджують, що є велика ймовірність, що прес-секретар президента вагітна від нього.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юлія Мендель на посаді спікера в президента України Володимира Зеленського заробила понад 600 тис. грн.