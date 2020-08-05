Молодь почала у п'ять разів частіше хворіти COVID-19. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Коронавірус у світі підкосив вже 18 млн осіб. Молоді люди почали в п’ять разів частіше хворіти на коронавірус.

Частка людей віком 15−24 років від загальної кількості хворих зросла із 4,5% до 15% у порівнянні з першими місяцями пандемії коронавірусу. Зараження молоді почастішало, оскільки вони стали менше дотримуватися соціальної дистанції та носити медичні маски. Про це заявили фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я, повідомляє Reuters.

Аналіз медиків свідчить, що 6 млн заражень у період із 24 лютого по 12 липня виявив, що частка людей віком 15−24 років від загальної кількості хворих зросла із 4,5% до 15%.

За словами менеджера з відділення біоізоляції госпіталю Джонса Гопкінса в Балтіморі Нейса Ернста, молоді люди стали більше ходити на роботу, на пляж, у паб або за продуктами.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що на даному етапі припинення спалахів інфекції зводиться до основних правил охорони здоров’я та гігієни. Раніше у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу має тенденцію «однієї великої хвилі» й не залежить від сезонних чинників.