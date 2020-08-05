Злитки золота. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142070-cina-na-zoloto-vyrosla-do-istorychnogo-rekordu.html

Ракурс

Ціна на золото різко виросла й побила черговий світовий рекорд. Тепер дорогоцінний метал коштує понад 2 тис. дол. за унцію.

За останній рік золото подорожчало вже на 30%. Про це стало відомо з торгів, які відбулися 4 серпня, повідомляє Bloomberg.





Експерти заявляють, що ціна на золото росте через очікування, що Конгрес Сполучених Штатів Америки (США) погодить новий пакет заходів для підтримки економіки під час коронакризи. Ще однією причиною різкого зростання цін на золото є падіння ставок у США й посилення ризиків, пов’язаних із геополітикою.

Зазначається, що золото стає привабливим активом для інвесторів, які розуміють, що відновлення світової економіки буде тривалим і фіатні валюти незабаром будуть знецінюватися.

6 березня 2020 року ціни на світовому ринку на золото досягли максимуму — 1 тис. 690 дол. за унцію, а вже 9 березня, після зриву угоди ОПЕК + щодо зниження видобутку нафти, золото виросло до рекордних 1 тис. 702 дол. за унцію.

До кінця березня ціна на золото в США зросла приблизно на 9%, до майже 1 тис. 620 дол. за тройську унцію, досягнувши семирічного максимуму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що країни ОПЕК + погодили найбільше в історії скорочення видобутку «чорного золота». У такий спосіб вони намагаються підтримати ціни на нафту в умовах пандемії коронавірусу, яка призвела до зупинки економіки та значного скорочення попиту на нафту.