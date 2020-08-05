Золотые слитки. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142070-cena-na-zoloto-vyrosla-do-istoricheskogo-rekorda.html

Ракурс

Цена на золото резко выросла и побила очередной рекорд. Теперь драгоценный металл стоит более 2 тыс. долл. за унцию.

За последний год цены на золото выросли на 30%. Об этом стало известно в результате торгов, которые состоялись 4 августа, сообщает Bloomberg.







Эксперты заявляют, что цена на золото растет из-за ожиданий, что Конгресс Соединенных Штатов Америки (США) согласует новый пакет мер для поддержки экономики во время коронакризиса. Еще одной причиной резкого роста цен на золото является падение ставок в США и усиление рисков, связанных с геополитикой.

Отмечается, что золото становится все более привлекательным активом для инвесторов, которые понимают, что восстановление мировой экономики будет длительным и фиатные валюты вскоре будут обесцениваться.

6 марта 2020 года цены на мировом рынке на золото достигли максимума — 1 тыс. 690 долл. за унцию, а уже 9 марта, после срыва сделки ОПЕК+ по понижению добычи нефти, золото выросло до рекордных 1 тыс. 702 долл. за унцию.

К концу марта цена на золото в США выросла примерно на 9%, до порядка 1 тыс. 620 долл. за тройскую унцию, достигнув семилетнего максимума.

Напомним, ранее мы сообщали, что страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи «черного золота». Таким образом они пытаются поддержать цены на нефть в условиях пандемии коронавируса, которая привела к остановке экономики и значительному сокращению спроса на нефть.