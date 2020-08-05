Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Коронавірус не відступає — у Києві за минулу добу виявили 150 нових випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли за минулу добу 81 жінка віком від 18 до 95 років та 61 чоловік віком від 20 до 79 років. Серед хворих є й діти — п’ятеро дівчаток від п’яти до 17 років та троє хлопчиків від чотирьох до 15 років. Захворіли також й шестеро медиків. Про це 5 серпня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

У Деснянському районі зафіксували 29 випадків зараження, а в Дарницькому та в Солом‘янському районах 27 та 23 випадки відповідно.

За інформацією мера, лікарі госпіталізували до медичних закладів 25 пацієнтів, а інші 125 лікуються вдома. Вчора помер один пацієнт, а з початку пандемії коронавірус забрав життя 139 киян.

Одужало за добу 44 хворих, а загалом за період пандемії хворобу подолали 3 тис. 88 мешканців столиці. Станом на 5 серпня в столиці вже 8 тис. 812 підтверджених випадків COVID-19.

Нагадаємо, 4 серпня коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві виявили у 108 осіб. Це дещо більше, ніж за добу до цього, коли в Києві зафіксували 102 нові випадки коронавірусу.