У Києві триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n142020-koronavirus-u-kyievi-kilkist-novyh-vypadkiv-prodovjuie-zrostaty-infografika.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за добу виявили ще у 108 осіб. Це дещо більше, ніж за добу до цього, коли в Києві зафіксували 102 нові випадки коронавірусу.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків коронавірусу — четверо медпрацівників.

Загалом за добу коронавірус виявили у:

53 жінок віком від 19 до 92 років;

шістьох дівчаток віком від 9 до 13 років;

46 чоловiків віком 19 до 80 років;

трьох хлопчиків віком від одного до 15 років.

13 хворих госпіталізували, інші лікуються на самоізоляції.

Всього за час епідемії у Києві виявили понад 8,6 тис. випадків коронавірусу.

Померли за добу троє хворих. Всього коронавірус забрав життя вже 138 мешканців столиці.

Одужали за добу 50 осіб. Цю хворобу за час епідемії в Києві здолали вже понад 3 тис. осіб.

Нагадаємо, загалом в Україні за останню добу кількість нових виявлених випадків коронавірусу також дещо перевищує кількість інфікованих, виявлених за результатами 2 серпня.