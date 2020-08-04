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У Києві триває епідемія коронавірусу
Коронавірус у Києві — кількість нових випадків продовжує зростати (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n142020-koronavirus-u-kyievi-kilkist-novyh-vypadkiv-prodovjuie-zrostaty-infografika.htmlРакурс
Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за добу виявили ще у 108 осіб. Це дещо більше, ніж за добу до цього, коли в Києві зафіксували 102 нові випадки коронавірусу.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Серед нових випадків коронавірусу — четверо медпрацівників.
Загалом за добу коронавірус виявили у:
- 53 жінок віком від 19 до 92 років;
- шістьох дівчаток віком від 9 до 13 років;
- 46 чоловiків віком 19 до 80 років;
- трьох хлопчиків віком від одного до 15 років.
13 хворих госпіталізували, інші лікуються на самоізоляції.
Всього за час епідемії у Києві виявили понад 8,6 тис. випадків коронавірусу.
Померли за добу троє хворих. Всього коронавірус забрав життя вже 138 мешканців столиці.
Одужали за добу 50 осіб. Цю хворобу за час епідемії в Києві здолали вже понад 3 тис. осіб.
Нагадаємо, загалом в Україні за останню добу кількість нових виявлених випадків коронавірусу також дещо перевищує кількість інфікованих, виявлених за результатами 2 серпня.
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